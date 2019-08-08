Nintendo, Sony и Microsoft обяжут компании, выпускающие игры на их консолях, раскрывать шансы выпадения предметов из лутбоксов





The Entertainment Software Association (ESA) сообщила о том, что Nintendo, Sony и Microsoft работают над новыми правилами касательно лутбоксов, которые обяжут сторонние компании, выпускающие проекты для их консолей, информировать пользователей о том, какие предметы и с какой вероятностью выпадают из платных контейнеров, при условии наличия последних в игре. Впоследствии эту информацию платформодержатели подтвердили изданию The Verge.

Как утверждается, нововведение вступит в силу до конца 2020 года и будет касаться каждого грядущего релиза или проекта, куда добавят платные лутбоксы в рамках обновлений. Предполагается, что новые правила «повысят доверие между геймерами и компаниями, ответственными за выпуск игр», а также «позволят игрокам делать более информированный выбор».



Отметим, что Apple обязала все сторонние компании сообщать шансы выпадения вещей из лутбоксов в играх для iOS еще в 2017 году. В этом году аналогичные правила для Android-игр, представленных в Google Play, ввел Google.

Что касается ПК, то, поскольку данная платформа не контролируется одной компанией, каждый издатель будет по-прежнему волен самостоятельно решать, как поступать с лутбоксами. Вместе с тем, известно, что намерение разработчиков консолей поддержали и многие крупные издатели, входящие в ESA и выпускающие игры в том числе на персональных компьютерах, включая Activision Blizzard, Electronic Arts, Ubisoft, Take-Two и Bethesda, так что новая политика касательно лутбоксов, вероятно, затронет и верных рыцарей мышки и клавиатуры.

Источники: DTF, The Verge