Новий тизер-трейлер мультфільму «Мавка. Лісова пісня» за мотивами п’єси Лесі Українки — реліз заплановано на 2022 рік





Прем’єру другого тизер-трейлеру довгожданого мультфільму творці присвятили до 150-річного ювілею геніальної письменниці Лесі Українки.

Нагадаємо, «Мавка. Лісова пісня» — другий повнометражний мультфільм української студії Animagrad («Викрадена принцеса: Руслан і Людмила»). Сценарій анімаційної стрічки базується на класичному сюжеті драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» та на образах з української міфології.

Тизер-трейлер частково показує одну з найбільш динамічних сцен у мультфільмі. Головна героїня Мавка — Берегиня і Душа Лісу — приходить на допомогу наляканому стаду зубрів, щоб заспокоїти та спрямувати стривожених тварин на рятівний шлях. В цьому Мавці допомагає магічна сила Берегині Лісу: прагнення берегти гармонію у світі природи й здатність долати страх лісових мешканців.

Поряд із реальними тваринами в тизері-трейлері можна побачити й міфічних лісових створінь. А ще вперше тут з’явиться коханий Мавки — музикант Лукаш.

Вибір епізоду з зубрами для тизера-трейлера не випадковий. Ці тварини нині на межі вимирання: в популяції європейського зубра на території України налічується приблизно 320 особин. І сцена порятунку тварин показує екологічну місію мультфільму — привернення уваги до проблем довкілля: вирубки пралісів та зникнення рідкісних видів флори та фауни.

«Ліс Мавки – це збірний образ реальних локацій у Карпатах і на Поліссі, а населяють його різноманітні тварини. Деякі з них занесені до «Червоної книги України». Крім зубрів, у тизері-трейлері глядачі побачать ще й чорного лелеку і рись із рисенятком – вони також зараз під загрозою зникнення. Тому ми прагнули створити яскравих незабутніх героїв, здатних зворушити серця дорослої і юної аудиторії й нагадати про те, як важливо берегти природу. В цій місії нас підтримали наші партнери зі Всесвітнього фонду природиWWF-Україна», Анна Єлісєєва, креативна продюсерка FILM.UA Group

Одночасно творці розповіли нові цікаві подробиці щодо створення стрічки.

Для роботи над пластикою та рухами головної героїні команда мультфільму запросила професійну балерину, солістку Національної опери, народну артистку України Катерину Кухар. Це велика рідкість в українській анімації.

Водночас до створення саундтреку команда Animagrad залучила етногурт ДахаБраха та фольклорного мультиінструменталіста Максима Бережнюка. Останній також працював над саундтреком тизера-трейлера. За задумом у ньому були використані мелодійні фрази, зібрані Лесею Українкою в етнографічних експедиціях. Концепція об’єднання кінематографічної оркестрової музики й українських народних інструментів у музиці до мультфільму була розроблена спільно з італійським композитором Даріо Веро.

Культурна місія мультфільму «Мавка. Лісова пісня» — популяризувати й експортувати багату національну культуру та унікальні українські традиції. Команда проєкту працює над тим, аби він потрапив на екрани більшості країн світу. В Animagrad повідомляють, що частина провідних держав уже придбали права на показ, але яких саме, не уточнюють.

Реліз «Мавка. Лісова пісня» заплановано на 2022 рік.