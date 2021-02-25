Новий тизер-трейлер мультфільму «Мавка. Лісова пісня» за мотивами п’єси Лесі Українки — реліз заплановано на 2022 рік
Прем’єру другого тизер-трейлеру довгожданого мультфільму творці присвятили до 150-річного ювілею геніальної письменниці Лесі Українки.
Нагадаємо, «Мавка. Лісова пісня» — другий повнометражний мультфільм української студії Animagrad («Викрадена принцеса: Руслан і Людмила»). Сценарій анімаційної стрічки базується на класичному сюжеті драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» та на образах з української міфології.
Тизер-трейлер частково показує одну з найбільш динамічних сцен у мультфільмі. Головна героїня Мавка — Берегиня і Душа Лісу — приходить на допомогу наляканому стаду зубрів, щоб заспокоїти та спрямувати стривожених тварин на рятівний шлях. В цьому Мавці допомагає магічна сила Берегині Лісу: прагнення берегти гармонію у світі природи й здатність долати страх лісових мешканців.
Поряд із реальними тваринами в тизері-трейлері можна побачити й міфічних лісових створінь. А ще вперше тут з’явиться коханий Мавки — музикант Лукаш.
Вибір епізоду з зубрами для тизера-трейлера не випадковий. Ці тварини нині на межі вимирання: в популяції європейського зубра на території України налічується приблизно 320 особин. І сцена порятунку тварин показує екологічну місію мультфільму — привернення уваги до проблем довкілля: вирубки пралісів та зникнення рідкісних видів флори та фауни.
«Ліс Мавки – це збірний образ реальних локацій у Карпатах і на Поліссі, а населяють його різноманітні тварини. Деякі з них занесені до «Червоної книги України». Крім зубрів, у тизері-трейлері глядачі побачать ще й чорного лелеку і рись із рисенятком – вони також зараз під загрозою зникнення. Тому ми прагнули створити яскравих незабутніх героїв, здатних зворушити серця дорослої і юної аудиторії й нагадати про те, як важливо берегти природу. В цій місії нас підтримали наші партнери зі Всесвітнього фонду природиWWF-Україна»,
Анна Єлісєєва,
креативна продюсерка FILM.UA Group
Одночасно творці розповіли нові цікаві подробиці щодо створення стрічки.
«Мавка. Лісова пісня»: как идет работа над мультфильмом и как развивается вселенная «Мавки»
Для роботи над пластикою та рухами головної героїні команда мультфільму запросила професійну балерину, солістку Національної опери, народну артистку України Катерину Кухар. Це велика рідкість в українській анімації.
Водночас до створення саундтреку команда Animagrad залучила етногурт ДахаБраха та фольклорного мультиінструменталіста Максима Бережнюка. Останній також працював над саундтреком тизера-трейлера. За задумом у ньому були використані мелодійні фрази, зібрані Лесею Українкою в етнографічних експедиціях. Концепція об’єднання кінематографічної оркестрової музики й українських народних інструментів у музиці до мультфільму була розроблена спільно з італійським композитором Даріо Веро.
Культурна місія мультфільму «Мавка. Лісова пісня» — популяризувати й експортувати багату національну культуру та унікальні українські традиції. Команда проєкту працює над тим, аби він потрапив на екрани більшості країн світу. В Animagrad повідомляють, що частина провідних держав уже придбали права на показ, але яких саме, не уточнюють.
Реліз «Мавка. Лісова пісня» заплановано на 2022 рік.