Новий трейлер історичної драми «Крути 1918» з музикою італійського композитора Марко Моріні

Творці повнометражної історичної драми «Крути 1918» презентували новий трейлер з оригінальною музикою італійського композитора Марко Моріні. Саундтрек до фільму виконає відома українська співачка Христина Соловій, ліричне відео буде презентовано вже на початку осені.

Продюсер фільму Андрій Корнієнко зазначив:

«Чудова музика, яка звучить у другому трейлері, стала результатом колаборації української кіностудії Good Morning Film та італійського саундпродакшну Logical Box. Музика – є одним з найпотужніших інструментів, які можуть передати людські емоції. Фільм «Крути 1918» – це насамперед історія про людей, про їхнє бажання жити та кохати. Про їхню мужність та незламність духу. І, головне, про свободу. Як тоді, 100 років тому, так і сьогодні».

Нагадаємо, що історичний екшн “Крути 1918” знятий за реальною історією бою на залізничній станції Крути взимку 1918-го року. На тлі доленосних подій в країні двоє братів Андрій і Олекса Савицькі закохуються у прекрасну Софію. Більшовики підступають до Києва, місто наповнене «червоними» агентами. Уряд УНР кидає на боротьбу з ворогом усі боєздатні частини армії, включно з юнкерами і студентами. Чотири сотні юнаків, серед яких Андрій і Олекса, стають проти 4-тисячного добре озброєного війська.

Фільм «Крути 1918» знято компанією Good Morning Film, бюджет стрічки становить 52 млн грн, із них 26 млн грн надало Державне агентство України з питань кіно. Режисер стрічки – Олексій Шапарєв, автор сценарію – Костянтин Коновалов, продюсер – Андрій Корнієнко. У ролях: Євген Ламах, Надія Коверська, Андрій Федінчик, Олексій Тритенко, Олександр Піскунов, Дмитро Ступка, Остап Ступка, Наталя Васько, Роман Ясіновський, Богдан Юсипчук.

Наразі фільм перебуває на стадії монтажу та постпродакшну, стрічка вийде в широкий прокат в Україні 6 грудня 2018 року — на День Збройних сил України.

P.S. Перший трейлер картини «Крути 1918»:

Джерело: B&H Film Distribution Company