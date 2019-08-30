Новые кроссовки Nike с функцией автошнуровки будут поддерживать управление посредством голосового ассистента Siri

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Компания Nike представила кроссовки Adapt Huarache, на которых пользователь может завязать или развязать шнурки с помощью голосового помощника Apple — Siri. Разумеется, данная функция доступна только тем пользователям, у которых есть продукция «яблочного» IT-гиганта. В Nike подчеркивают, что отдавать голосовые команды кроссовкам можно с любого устройства Apple — начиная от iPhone и заканчивая Apple Watch.

Сами по себе Adapt Huarache представляют собой доработанный вариант выпущенной в 1991 году модели Nike Huarache с поддержкой технологии самошнуровки Nike FitAdapt, отмечает CNBC.

Помимо голоса, кроссовки также поддерживают управление посредством мобильного приложения Nike Adapt, в котором можно настроить несколько режимов шнуровки с разной степенью охвата ноги, например, более плотную шнуровку для занятий спортом и менее плотную — для посиделок в кафе, а также выбрать цвет световых индикаторов, которые встроены в подошву.

Adapt Huarache должны появиться в продаже в сентябре 2019 года в приложении SNKRS и некоторых магазинах Nike. Стоимость пары составит $350.

Источник: VC