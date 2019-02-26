Новый трейлер фильма Pokemon: Detective Pikachu / «Покемон. Детектив Пикачу» с Райаном Рейнольдсом в роли Пикачу
Кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала свежий трейлер своего будущего фильма Pokemon: Detective Pikachu / «Покемон. Детектив Пикачу» с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Премьера картины состоится 9 мая 2019 года.
Как вы наверняка помните по первому трейлеру, в этом фильме люди-актеры будут взаимодействовать с нарисованными компьютерной графикой покемонами, самого милого из которых как раз и сыграет многогранный Райан «Дэдпул» Рейнольдс. По сюжету картины Пикачу помогает молодому парню Тиму Гудману разыскать пропавшего отца Гарри, с которым желтый покемон работал ранее в детективном агентстве.
Сценарий картины написал Алекс Хирш («Гравити Фоллс»), а режиссером выступил Роб Леттерман («Монстры против пришельцев», «Goosebumps»). Визуальными эффектами занимаются студии Moving Picture Company («Чудо-женщина») и Framestore («Стражи Галактики. Часть 2»). В ролях снялись Джастис Смит («Мир юрского периода: Павшее королевство»), Кэтрин Ньютон («Леди Бёрд», «Большая маленькая ложь»), Кен Ватанабэ («Последний самурай», «Годзилла») и другие.
Отметим, что Pokemon: Detective Pikachu / «Покемон. Детектив Пикачу» станет первым неанимированным фильмом в рамках вселенной Покемонов, в ней появится не только Пикачу, но и другие разновидности этих существ со сверхъестественными способностями: Mewtwo, Psyduck, Bulbasaur, Squirtle, Morelull, Jigglypuff, Charizard, Greninja, Mr. Mime и другие.
Источник: Polygon