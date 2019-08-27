Новый алгоритм повышает эффективность существующих солнечных панелей

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Алгоритм, разработанный учеными из Университета Уотерлу, позволяет контроллерам солнечных панелей лучше управляться с флуктуациями при максимальных нагрузках на фотоэлементы, пишет EurekAlert.

«Мы создали алгоритм, который увеличивает количество энергии, получаемой с солнечной панели, — указывает Милад Фарси, один из исследователей. — „Железо“ в каждой солнечной панели обладает определенной номинальной эффективностью, но должен быть подходящий контроллер, который позволит извлекать максимальную мощность. Мы не вносили изменений в электронику и не добавляли новых цепей в фотоэлементы. Мы разработали более совершенный подход к управлению уже существующим оборудованием».

Проведенные эксперименты показали, что небольшой комплект из 12 солнечных модулей по 335 Вт будет выдавать владельцу дополнительные 138,9 кВт*ч в год, если применить новый алгоритм.

Для домашней системы экономия незначительна, но в масштабе солнечных ферм или сотен тысяч панелей, подключенных к энергосистеме, разница будет заметна, указывают исследователи.

К примеру, крупнейшая в Канаде солнечная станция Sarnia могла бы благодаря новой технологии обеспечить дополнительно 960 000 кВт*ч/год — достаточно для сотен домов. Если бы этот объем энергии был выработан на угольной ТЭС, выбросы в атмосферу составили бы 312 тонн углекислого газа.

Источник: hightech.plus