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Новый алгоритм повышает эффективность существующих солнечных панелей

Новый алгоритм повышает эффективность существующих солнечных панелей

Новый алгоритм повышает эффективность существующих солнечных панелей


Алгоритм, разработанный учеными из Университета Уотерлу, позволяет контроллерам солнечных панелей лучше управляться с флуктуациями при максимальных нагрузках на фотоэлементы, пишет EurekAlert.

«Мы создали алгоритм, который увеличивает количество энергии, получаемой с солнечной панели, — указывает Милад Фарси, один из исследователей. — „Железо“ в каждой солнечной панели обладает определенной номинальной эффективностью, но должен быть подходящий контроллер, который позволит извлекать максимальную мощность.

Мы не вносили изменений в электронику и не добавляли новых цепей в фотоэлементы. Мы разработали более совершенный подход к управлению уже существующим оборудованием».

Проведенные эксперименты показали, что небольшой комплект из 12 солнечных модулей по 335 Вт будет выдавать владельцу дополнительные 138,9 кВт*ч в год, если применить новый алгоритм.

Для домашней системы экономия незначительна, но в масштабе солнечных ферм или сотен тысяч панелей, подключенных к энергосистеме, разница будет заметна, указывают исследователи.

К примеру, крупнейшая в Канаде солнечная станция Sarnia могла бы благодаря новой технологии обеспечить дополнительно 960 000 кВт*ч/год — достаточно для сотен домов. Если бы этот объем энергии был выработан на угольной ТЭС, выбросы в атмосферу составили бы 312 тонн углекислого газа.

Источник: hightech.plus

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