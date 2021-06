Новый полнометражный анимационный фильм «Черепашки-ниндзя» от Сета Рогена выйдет в кинотеатрах 23 августа 2023 года

Коммерческий успех самого первого фильма «Черепашки-ниндзя» / «Teenage Mutant Ninja Turtles» 1990 года выпуска (более $200 млн сборов при бюджете $13,5 млн) не дает покоя владельцам франшизы несмотря на провал практически всех последующих продолжений. В этот раз счастья решили попытать комедийный актер Сет Роген и телеканал Nickelodeon.

Сет Роген, сделавший себе имя не только как актер, но и как сценарист ряда неплохих комедий («SuperПерцы», «Ананасовый экспресс», «Полный расколбас») уже даже успел анонсировать в соцсетях дату кинопремьеры. Впрочем, с оглядкой на сроки (более двух лет) это скорее говорит о том, что проект окончательно получил «зеленый свет» и забронировал за собой подходящий слот в расписании релизов.

Teenage Mutant Ninja Turtles… Aug 11 2023 (Leo takes notes like I used to) — Seth Rogen (@Sethrogen) June 1, 2021

Сценарий к новой CG-анимации напишет Брендан О’Брайен («Соседи. На тропе войны»), а режиссером выступит Джефф Роу («Митчеллы против машин»). Продюсировать ленту будет Сет Роген и его компания Point Grey Pictures, а дистрибуцией займется компания Paramount.

Напомним, что в основе серии лежат одноименные комиксы, также на ТВ-экранах вышло несколько анимационных сериалов. В свою очередь кинофраншизу «Черепашки-ниндзя» запустил фильм «Teenage Mutant Ninja Turtles» (1990) после которого вышла пара продолжений «Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze» (1991) и «Teenage Mutant Ninja Turtles III» (1993). После этого серию пытались перезапустить дважды — в 2007 году вышел полнометражный анимационный фильм «TMNT», а затем в 2014 и 2016 годах — пара новых фильмов «Teenage Mutant Ninja Turtles» и «Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows».

Источник: Variety