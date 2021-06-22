Новый трейлер боевика «Snake Eyes: G.I. Joe Origins» / «Очі змії: Початок Джі.Ай.Джо» (премьера уже через месяц)

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Ровно за месяц до премьеры, назначенной на 22 июля 2021 года, кинокомпания Paramount Pictures опубликовала свежий трейлер боевика «Snake Eyes: G.I. Joe Origins» (в украинском прокате фильм получил название «Очі змії: Початок Джі.Ай.Джо»).

Картина является спин-оффом серии «G.I. Joe», посвященным персонажу по имени Снейк Айз (Snake Eyes). В основной серии фильмов этот загадочный ниндзя всегда в черном и никогда не снимает свою маску (почти как Мандалорец). В этой же картине мы узнаем, почему герой ведет себя именно так, а не иначе.





Титульную роль исполнил Генри Голдинг, известный по картинам «Безумно богатые азиаты» (2018), «Рождество на двоих» (2019) и «Джентльмены» (2020). Сценарий к картине написал Эван Спилиотопулос («Битва за планету Терра», «Геракл»), а режиссером выступил Роберт Швентке («РЭД», «Призрачный патруль», «Дивергент 2,3»). Первоначально фильм должен был выйти в конце 2020 года, но в итоге премьеру фильма перенесли на июль 2021 года.

Напомним, что в первых фильмах серии «G.I. Joe: The Rise of Cobra» (2009) и «G.I. Joe: Retaliation» (2012) снимались такие звезды Голливуда, как Дуэйн Джонсон, Брюс Уиллис, Ченнинг Татум, Джозеф Гордон-Левитт, Деннис Куэйд и другие. Спин-офф не может похвастать кастингом аналогичного уровня, однако судя по трейлеру у создателей получился потенциально интересный боевик.

Источник: Paramount Pictures