Компания Numskull анонсировала обновление линейки фирменных коллекционных уточек по играм и кино. Всего в серию TUBBZ будут добавлены игрушки по пяти франшизам — Street Fighter, Resident Evil, The Last of Us, Doom и Sonic the Hedgehog.

Уточек уже можно предзаказать — стоимость одной игрушки в Европе составляет €15. Вместе с каждой уточкой в комплект входит игрушечная ванночка с логотипом франшизы, которую она представляет. Высота игрушек не изменилась и по-прежнему составляет примерно 9 см. Напоследок напомним, что Numskull, которая производит официальный мерчендайз по играм, комиксам и фильмам, представила линейку уточек TUBBZ в августе 2019 года — в первую «волну», помимо прочего, вошли коллекционные игрушки по франшизам Crash Bandicoot, Destiny, Fallout, Batman, Ghostbusters и The Lord of the Rings.

Источник: DTF