Nvidia научила искусственный интеллект создавать относительно качественные фейковые видео
Nvidia продолжает прокладывать путь к концу реальности, какой мы ее знаем сейчас. Исследователи компании разработали т.н. «неконтролируемый метод» машинного обучения, позволяющий радикально изменять содержимое видеоконтента, «скормив» его ИИ. Используя новый метод, ученые получили поразительные результаты.
Как сообщается, искусственный интеллект научился изменять погоду, превращать день в ночь и менять форму пятен леопарда.
«Страшно представить, на что ИИ будет способен через десятилетие», – пишут журналисты.
Результаты исследований Nvidia в области искусственного интеллекта наглядно демонстрируют ту пугающую скорость, с которой ИИ учится качественно имитировать реальность.
«Похоже, что рабочие места – это еще не самое страшное, что будет принесено в жертву искусственному интеллекту. Он отберет у нас возможность верить даже тому, что мы видим и слышим, – вот что самое страшное», – подвел итог редактор издания Wired.
The biggest casualty to AI won’t be jobs, but the final and complete eradication of trust in anything you see or hear. https://t.co/sg9o4v2Q3f pic.twitter.com/nkj007LtEF
— Oli Franklin-Wallis (@olifranklin) 4 декабря 2017 г.
Источники: hightech.fm, The Next Web
- Ранее Ян Гудфеллоу заявил, что развитие ИИ-технологий приведет к бесконтрольному распространению фейков в СМИ.