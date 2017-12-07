Nvidia научила искусственный интеллект создавать относительно качественные фейковые видео

Nvidia продолжает прокладывать путь к концу реальности, какой мы ее знаем сейчас. Исследователи компании разработали т.н. «неконтролируемый метод» машинного обучения, позволяющий радикально изменять содержимое видеоконтента, «скормив» его ИИ. Используя новый метод, ученые получили поразительные результаты.

Как сообщается, искусственный интеллект научился изменять погоду, превращать день в ночь и менять форму пятен леопарда.