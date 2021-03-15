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Объявлены номинанты «худшей» кинопремии «Золотая малина» — в лидерах «365 Days» и «Dolittle»

Объявлены номинанты «худшей» кинопремии «Золотая малина» — в лидерах «365 Days» и «Dolittle»

Объявлены номинанты «худшей» кинопремии «Золотая малина» — в лидерах «365 Days» и «Dolittle»


Практически одновременно с объявлением номинантов на главную кинопремию года «Оскар» своих кандидатов объявили представители альтернативной кинопремии «Золотая малина» (Razzie Awards). Худшие фильмы, актеров и кинотворцов объявят 24 апреля, за день до вручения «Оскара».

Итак, по мнению уважаемого жюри, хуже всего со своей задачей в прошлом году справились творцы фильмов “365 Days,” “Absolute Proof,” “Dolittle,” “Fantasy Island” и “Music” — именно они претендуют на звание худшего фильма года. Лидерами по количеству номинаций (по шесть на каждого) стали фильмы «365 Days» и «Dolittle» с Робертом Дауни-младшим в главной роли.

Политик Рудольф Джулиани удостоился сразу двух номинаций (худший актер второго плана и худшая экранная пара) за участие в фильме «Borat Subsequent Moviefilm». Также стоит отметить номинации Адама Сэндлера («Hubie Halloween»), Кристен Уиг (Wonder Woman 1984) и Энн Хэтэуэй (сразу за два фильма — «The Last Thing He Wanted» и «The Witches»).

Полный список номинантов на «Золотую малину» (Razzie Awards 41th) выглядит следующим образом:

Худший фильм / WORST PICTURE

  • 365 Days
  • Absolute Proof
  • Dolittle
  • Fantasy Island
  • Music

Худший актер / WORST ACTOR

  • Robert Downey Jr. / Dolittle
  • Mike Lindell (The “My Pillow” Guy) / Absolute Proof
  • Michele Morrone / 365 Days
  • Adam Sandler / Hubie Halloween
  • David Spade / The Wrong Missy

Худшая актриса / WORST ACTRESS

  • Anne Hathaway / The Last Thing He Wanted & The Witches
  • Katie Holmes / Brahms: The Boy II & The Secret: Dare to Dream
  • Kate Hudson / Music
  • Lauren Lapkus / The Wrong Missy
  • Anna-Maria Sieklucka / 365 Days

Худшая актриса второго плана / WORST SUPPORTING ACTRESS

  • Glenn Close / Hillbilly Elegy
  • Lucy Hale / Fantasy Island
  • Maggie Q / Fantasy Island
  • Kristen Wiig / Wonder Woman 1984
  • Maddie Ziegler / Music

Худший актер второго плана / WORST SUPPORTING ACTOR

  • Chevy Chase / The Very Excellent Mr. Dundee
  • Rudy Giuliani / Borat, Subsequent Movie-Film
  • Shia LeBeouf / The Tax Collector
  • Arnold Schwarzeneggar / Iron Mask
  • Bruce Willis / Breach, Hard Kill & Survive the Night

Худшая экранная пара / WORST SCREEN COMBO

  • Maria Bakalova & Rudy Giuliani / Borat Subsequent Movie-Film
  • Robert Downey Jr. & His Utterly Unconvincing “Welsh” Accent / Doolittle
  • Harrison Ford & That Totally Fake-Looking CGI “Dog” / Call of the Wild
  • Lauren Lapkus & David Spade / The Wrong Missy
  • Adam Sandler & His Grating Simpleton Voice / Hubie Halloween

Худший режиссер / WORST DIRECTOR

  • Charles Band / All 3 Barbie & Kendra movies
  • Barbara Bialowas & Tomasz Mandes / 365 Days
  • Stephen Gaghan / Dolittle
  • Ron Howard / Hillbilly Elegy
  • Sia / Music

Худший сценарий / WORST SCREENPLAY

  • 365 Days
  • All 3 Barbie & Kendra Movies
  • Dolittle
  • Fantasy Island
  • Hillbilly Elegy

Худший римейк/сиквел / WORST REMAKE, RIP-OFF or SEQUEL

  • 365 Days
  • Dolittle
  • Fantasy Island
  • Hubie Halloween
  • Wonder Woman 1984

Источник: Variety, Razzie

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