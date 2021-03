Объявлены номинанты «худшей» кинопремии «Золотая малина» — в лидерах «365 Days» и «Dolittle»

Практически одновременно с объявлением номинантов на главную кинопремию года «Оскар» своих кандидатов объявили представители альтернативной кинопремии «Золотая малина» (Razzie Awards). Худшие фильмы, актеров и кинотворцов объявят 24 апреля, за день до вручения «Оскара».

Итак, по мнению уважаемого жюри, хуже всего со своей задачей в прошлом году справились творцы фильмов “365 Days,” “Absolute Proof,” “Dolittle,” “Fantasy Island” и “Music” — именно они претендуют на звание худшего фильма года. Лидерами по количеству номинаций (по шесть на каждого) стали фильмы «365 Days» и «Dolittle» с Робертом Дауни-младшим в главной роли.

Политик Рудольф Джулиани удостоился сразу двух номинаций (худший актер второго плана и худшая экранная пара) за участие в фильме «Borat Subsequent Moviefilm». Также стоит отметить номинации Адама Сэндлера («Hubie Halloween»), Кристен Уиг (Wonder Woman 1984) и Энн Хэтэуэй (сразу за два фильма — «The Last Thing He Wanted» и «The Witches»).

Полный список номинантов на «Золотую малину» (Razzie Awards 41th) выглядит следующим образом:

Худший фильм / WORST PICTURE

365 Days

Absolute Proof

Dolittle

Fantasy Island

Music

Худший актер / WORST ACTOR

Robert Downey Jr. / Dolittle

Mike Lindell (The “My Pillow” Guy) / Absolute Proof

Michele Morrone / 365 Days

Adam Sandler / Hubie Halloween

David Spade / The Wrong Missy

Худшая актриса / WORST ACTRESS

Anne Hathaway / The Last Thing He Wanted & The Witches

Katie Holmes / Brahms: The Boy II & The Secret: Dare to Dream

Kate Hudson / Music

Lauren Lapkus / The Wrong Missy

Anna-Maria Sieklucka / 365 Days

Худшая актриса второго плана / WORST SUPPORTING ACTRESS

Glenn Close / Hillbilly Elegy

Lucy Hale / Fantasy Island

Maggie Q / Fantasy Island

Kristen Wiig / Wonder Woman 1984

Maddie Ziegler / Music

Худший актер второго плана / WORST SUPPORTING ACTOR

Chevy Chase / The Very Excellent Mr. Dundee

Rudy Giuliani / Borat, Subsequent Movie-Film

Shia LeBeouf / The Tax Collector

Arnold Schwarzeneggar / Iron Mask

Bruce Willis / Breach, Hard Kill & Survive the Night

Худшая экранная пара / WORST SCREEN COMBO

Maria Bakalova & Rudy Giuliani / Borat Subsequent Movie-Film

Robert Downey Jr. & His Utterly Unconvincing “Welsh” Accent / Doolittle

Harrison Ford & That Totally Fake-Looking CGI “Dog” / Call of the Wild

Lauren Lapkus & David Spade / The Wrong Missy

Adam Sandler & His Grating Simpleton Voice / Hubie Halloween

Худший режиссер / WORST DIRECTOR

Charles Band / All 3 Barbie & Kendra movies

Barbara Bialowas & Tomasz Mandes / 365 Days

Stephen Gaghan / Dolittle

Ron Howard / Hillbilly Elegy

Sia / Music

Худший сценарий / WORST SCREENPLAY

365 Days

All 3 Barbie & Kendra Movies

Dolittle

Fantasy Island

Hillbilly Elegy

Худший римейк/сиквел / WORST REMAKE, RIP-OFF or SEQUEL

365 Days

Dolittle

Fantasy Island

Hubie Halloween

Wonder Woman 1984

Источник: Variety, Razzie