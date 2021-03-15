Объявлены номинанты «худшей» кинопремии «Золотая малина» — в лидерах «365 Days» и «Dolittle»
Практически одновременно с объявлением номинантов на главную кинопремию года «Оскар» своих кандидатов объявили представители альтернативной кинопремии «Золотая малина» (Razzie Awards). Худшие фильмы, актеров и кинотворцов объявят 24 апреля, за день до вручения «Оскара».
Итак, по мнению уважаемого жюри, хуже всего со своей задачей в прошлом году справились творцы фильмов “365 Days,” “Absolute Proof,” “Dolittle,” “Fantasy Island” и “Music” — именно они претендуют на звание худшего фильма года. Лидерами по количеству номинаций (по шесть на каждого) стали фильмы «365 Days» и «Dolittle» с Робертом Дауни-младшим в главной роли.
Политик Рудольф Джулиани удостоился сразу двух номинаций (худший актер второго плана и худшая экранная пара) за участие в фильме «Borat Subsequent Moviefilm». Также стоит отметить номинации Адама Сэндлера («Hubie Halloween»), Кристен Уиг (Wonder Woman 1984) и Энн Хэтэуэй (сразу за два фильма — «The Last Thing He Wanted» и «The Witches»).
Полный список номинантов на «Золотую малину» (Razzie Awards 41th) выглядит следующим образом:
Худший фильм / WORST PICTURE
- 365 Days
- Absolute Proof
- Dolittle
- Fantasy Island
- Music
Худший актер / WORST ACTOR
- Robert Downey Jr. / Dolittle
- Mike Lindell (The “My Pillow” Guy) / Absolute Proof
- Michele Morrone / 365 Days
- Adam Sandler / Hubie Halloween
- David Spade / The Wrong Missy
Худшая актриса / WORST ACTRESS
- Anne Hathaway / The Last Thing He Wanted & The Witches
- Katie Holmes / Brahms: The Boy II & The Secret: Dare to Dream
- Kate Hudson / Music
- Lauren Lapkus / The Wrong Missy
- Anna-Maria Sieklucka / 365 Days
Худшая актриса второго плана / WORST SUPPORTING ACTRESS
- Glenn Close / Hillbilly Elegy
- Lucy Hale / Fantasy Island
- Maggie Q / Fantasy Island
- Kristen Wiig / Wonder Woman 1984
- Maddie Ziegler / Music
Худший актер второго плана / WORST SUPPORTING ACTOR
- Chevy Chase / The Very Excellent Mr. Dundee
- Rudy Giuliani / Borat, Subsequent Movie-Film
- Shia LeBeouf / The Tax Collector
- Arnold Schwarzeneggar / Iron Mask
- Bruce Willis / Breach, Hard Kill & Survive the Night
Худшая экранная пара / WORST SCREEN COMBO
- Maria Bakalova & Rudy Giuliani / Borat Subsequent Movie-Film
- Robert Downey Jr. & His Utterly Unconvincing “Welsh” Accent / Doolittle
- Harrison Ford & That Totally Fake-Looking CGI “Dog” / Call of the Wild
- Lauren Lapkus & David Spade / The Wrong Missy
- Adam Sandler & His Grating Simpleton Voice / Hubie Halloween
Худший режиссер / WORST DIRECTOR
- Charles Band / All 3 Barbie & Kendra movies
- Barbara Bialowas & Tomasz Mandes / 365 Days
- Stephen Gaghan / Dolittle
- Ron Howard / Hillbilly Elegy
- Sia / Music
Худший сценарий / WORST SCREENPLAY
- 365 Days
- All 3 Barbie & Kendra Movies
- Dolittle
- Fantasy Island
- Hillbilly Elegy
Худший римейк/сиквел / WORST REMAKE, RIP-OFF or SEQUEL
- 365 Days
- Dolittle
- Fantasy Island
- Hubie Halloween
- Wonder Woman 1984