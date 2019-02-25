Одна из крупнейших корпораций Японии начнет торговать энергией через блокчейн

Торговая корпорация Marubeni, представленная в 79 странах мира, в рамках пилотного проекта переведет расчеты своего японского энергетического подразделения на блокчейн-платформу. Для этого она заключила сделку с американской LO3 Energy, которая выступит оператором решения.

Отметим, что LO3 Energy впервые испытала эту систему в Бруклине, США. В ней используются обычные электрические счетчики и энергосети в совокупности со специальными устройствами, способными взаимодействовать друг с другом для проведения транзакций. Эти устройства и создают единую сеть из потребителей и поставщиков. Потребителям при этом предлагается управлять оплатой за потребленный ресурс через специальное мобильное приложение, в котором можно вручную выбрать поставщика по цене и источнику электроэнергии (также можно просто довериться алгоритмам программы и автоматически выбирать в те или иные моменты времени наиболее оптимального, с ее точки зрения, производителя).

По словам главы LO3 Energy Лоуренса Орсини, энергетический сектор Японии сегодня переживает серьезный переходный период — растет число частных производителей и поставщиков энергии, особенно в секторе возобновляемой энергетики, а потому решение на основе блокчейна, упрощающее взаимодействие между всеми участниками рынка, придется как нельзя кстати.

Источник: hightech.plus