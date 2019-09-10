Офисный центр Brattørkaia в Норвегии производит вдвое больше энергии, чем потребляет

Самое северное среди энергоэффективных зданий находится в Норвегии. Офисный центр Brattørkaia, построенный архитекторами бюро Snøhetta, расположен в городе Тронхейм и занимает площадь 18 000 кв. метров. Здание не просто обеспечивает собственные нужды в энергии — оно за год производит электричества вдвое больше, чем нужно ему самому.

Проект получил сертификат качества BREEAM в знак того, что он в наивысшей мере соответствует стандарту «зеленого» строительства. Расположение здания было выбрано с учетом конструкции для максимальной освещенности, а пятиугольная крыша строения и верхняя часть фасада покрыты 3000 кв. метрами солнечных панелей. Они вырабатывают приблизительно 500 000 кВт*ч электричества в год.

По бокам здание облицовано черными алюминиевыми панелями, а в его центре находится овальная площадка под открытым небом с садом, благодаря которой помещения освещаются солнечным светом не только снаружи, но и изнутри. На первом этаже — кафе и магазины для посетителей, остальное пространство занимают офисные помещения, рассказывает New Atlas.

«Энергоположительные здания — это архитектура будущего», — заявил основатель Snøhetta Кьетил Трэдал.

Задача современных архитекторов — сокращать углеродный след, в том числе благодаря дизайну, указал специалист.

Среди других примечательных особенностей здания — отличная изоляция с использованием специального теплосберегающего бетона и вентиляция с системой тепловой рекуперации, которые помогают поддерживать комфортную температуру.

Также имеется теплонасосная система, использующая морскую воду из соседнего фьорда для отопления и охлаждения, тогда как дождевая вода используется для слива в туалетах.

Искусственное освещение сокращено до минимума благодаря панорамным окнам и датчикам движения, которые уменьшают яркость источников света, когда в здании мало людей, а также выключают лампы, когда в помещении никого нет. Умная энергетическая система отвечает за общий расход электричества.