Онлайн-мероприятие DC FanDome о фильмах, сериалах и играх DC разделили на две части, который пройдут 22 августа и 12 сентября [бонус — тизеры]

Как и планировалось ранее, в ближайший уикэнд 22-23 августа Warner Bros. проведет масштабное онлайн-мероприятие DC FanDome для поклонников комиксов, фильмов, сериалов и игр по вселенной DC. В рамках мероприятия авторы и актеры расскажут новые детали о грядущих проектах, включая фильмы The Batman, Wonder Woman 1984, Black Adam, Flash, игру Suicide Squad: Kill the Justice League, специальную версию фильма The Snyder Cut of Justice League и т.д.

Мероприятие оказалось настолько масштабным, что Warner Bros. решила разделить его на две части — 22 августа пройдет DC FanDome: Hall of Heroes, а спустя три недели, 12 сентября — DC FanDome: Explore the Multiverse. Контент будет доступен на девяти языках, включая английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, китайский, японский и корейский, а смотреть его можно на любых устройствах, включая ПК, планшеты и смартфоны.

Первая часть DC FanDome: Hall of Heroes будет идти 8 часов (расписание доступно по следующей ссылке, доступна после бесплатной регистрации) начиная с 20:00 субботы. Параллельно будет доступен тематический контент для детей DCKidsFanDome. Получить представление о мероприятии можно с помощью трейлера:

В свою очередь вторая часть DC FanDome: Explore the Multiverse будет более интерактивной и содержать уже 100 часов контента, так что фанатам стоит определиться с тем, что интересует их в большей мере, чтобы не перегрузить себя новой информацией. Больше данных об этой части будет доступно позже.

Ждем вас вечером субботы на нашем сайте для совместного просмотра и обсуждения DC FanDome.

P.S. Авторы начинают публиковать тизеры к своим проектам, не удержался и Зак Снайдер со своей версией Justice League, а также Мэтт Ривз с The Batman:

Excited to share the very first look at our official #TheBatman logo, and some very cool additional #DCFanDome artwork by the amazing @jimlee — see more of #TheBatman at the #DCFanDome global event in the Hall of Heroes this Saturday, 8/22! #TheBatman #DCFanDome #ForTheFans pic.twitter.com/ApfngNbyor

— Matt Reeves (@mattreevesLA) August 20, 2020