Опрос: большинство геймеров хотят видеть в сервисах облачного гейминга подписку формата Netflix

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Исследовательская фирма Broadband Genie совместно с изданием Eurogamer опросила 3142 британских игроков касательно их мнения насчет игровых стриминговых сервисов вроде Google Stadia.

Выяснилось, что большая часть геймеров — 83% — заинтересована в таких сервисах. При этом на вопрос о том, какую модель распространения они хотят видеть в сфере облачного гейминга, 74% заявило, что предпочтут подписку формата Netflix — с доступом к большой библиотеке тайтлов.

Только 20% ответили, что хотели бы покупать конкретные игры отдельно, и еще 5% предпочли бы арендовать тайтлы на время.

Вдобавок к этому 86% опрошенных ожидают, что покупка доступа к играм в облачных сервисах будет дешевле, чем приобретение цифровой или физической копии.

Вместе с тем, отметим, что готовящийся к запуску Google Stadia не будет работать по аналогии с Netflix — опциональная подписка на сервис даст игрокам 4K 60FPS HDR, звук 5.1 и лишь некоторые игры бесплатно, однако доступ к большей части проектов все равно придется покупать отдельно. Кроме того, цены на игры в сервисе не будут отличаться от цен на традиционных цифровых платформах вроде PlayStation Network, Xbox Live и Steam.

Также участников исследования спросили, что могло бы послужить для них причиной отказа от использования облачных сервисов. Наиболее частым ответом стало мнение, что качество изображения будет хуже, чем при запуске игры непосредственно с устройства.

Второй по популярности причиной стало желание игроков приобретать материальный продукт. Многие также уверены, что формат стриминга не подходит для интересующих их игр. Кроме того, ряд игроков сомневается в том, что их интернет-соединение сможет потянуть трансляцию видеоигр.

Источник: DTF