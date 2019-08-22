Опубликован IMAX-трейлер фантастической драмы «К звездам»

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Студия 20th Century Fox поделилась свежим трейлером грядущей фантастической драмы «К звездам» (Ad Astra) специально для IMAX.

Напомним, режиссером картины выступает Джеймс Грэй («Затерянный город Z»). В центре сюжета — астронавт с легкой формой аутизма Рой МакБрайд, который отправляется в космос, чтобы найти отца, пропавшего в космической экспедиции.

В главных ролях — Брэд Питт, Томми Ли Джонс, Рут Негга, Лив Тайлер и Дональд Сазерленд. Мировая премьера «К звездам» состоится 29 августа в рамках Венецианского кинофестиваля, в международный прокат картина выйдет 20 сентября.

Источник: DTF