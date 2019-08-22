Опубликован IMAX-трейлер фантастической драмы «К звездам»
Студия 20th Century Fox поделилась свежим трейлером грядущей фантастической драмы «К звездам» (Ad Astra) специально для IMAX.
Напомним, режиссером картины выступает Джеймс Грэй («Затерянный город Z»). В центре сюжета — астронавт с легкой формой аутизма Рой МакБрайд, который отправляется в космос, чтобы найти отца, пропавшего в космической экспедиции.
В главных ролях — Брэд Питт, Томми Ли Джонс, Рут Негга, Лив Тайлер и Дональд Сазерленд. Мировая премьера «К звездам» состоится 29 августа в рамках Венецианского кинофестиваля, в международный прокат картина выйдет 20 сентября.
Источник: DTF