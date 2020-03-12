Опубликован релизный трейлер экшен-RPG Nioh 2, которая выйдет уже совсем скоро — 13 марта

Студия Team Ninja опубликовала релизный трейлер одной из самых ожидаемых игр этого года — экшен-RPG Nioh 2.

Основной акцент в ролике сделан на сражениях с различными видами демонических созданий, а также демонстрации ряда локаций.

Отметим, что действие самурайского боевика развернется в японской провинции Мино почти за 50 лет до событий первой части. Как и в случае оригинальной Nioh, сюжет новинки будет представлять собой рассказ о периоде Сэнгоку, добротно приправленный японской мифологией. В центре истории — персонаж-полукровка, скрывающий, что в его венах течет кровь как человека, так и демона, не нашедший себе места среди людей и потому ставший странствующим охотником на монстров.

Ранее Team Ninja опубликовала сюжетный трейлер Nioh 2.

Nioh 2 выйдет только на PlayStation 4, и случится это уже 13 марта. Примечательно, в сети уже появились многочисленные обзоры на данный проект: на момент публикации заметки средний рейтинг игры на Metacritic составляет 86 баллов из 100 (50 рецензий). Для сравнения, предшественницу в 2017 году оценили на 88 баллов из 100 (100 рецензий). Большинство обозревателей сходятся во мнении, что Nioh 2 не стала открытием, но улучшила все основные моменты оригинала.