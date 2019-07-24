Опубликован релизный трейлер Wolfenstein: Youngblood

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Bethesda представила релизный трейлер кооперативного шутера Wolfenstein: Youngblood, выход которого состоится совсем скоро: завтра, 25 июля, на РС и послезавтра, в пятницу 26 июля, на PS4, Xbox One и Switch.

Действие Youngblood развернется через двадцать лет после событий второй части, а главными героинями станут сестры-близняшки Джессика и София, дочери Би-Джея Бласковица. По сюжету, они отправляются в оккупированный нацистами Париж, чтобы найти пропавшего отца.

В ролике не показывают ничего экстраординарного: лишь небольшое обращение отца главных героинь с кадрами из предыдущих частей перезапуска, игровой процесс новинки, а также эпизоды из катсцен как с новыми персонажами, так и с уже знакомыми.

Источник: DTF