Опубликован сюжетный трейлер A Plague Tale: Innocence
Французская студия Asobo опубликовала сюжетный трейлер своего приключенческого боевика A Plague Tale: Innocence.
Как сообщается, события игры разворачиваются во Франции 1349 года во времена Столетней войны. Помимо военного положения, в стране бушует чума, из-за которой массово гибнет местное население.
Сюжет посвящен девушке Амиции и ее младшему брату Хьюго, которые пытаются выжить в сложившихся условиях и спастись от Инквизиции. По словам разработчиков, хотя дети не смогут убивать взрослых, игра будет полна жестокости и сцен насилия.
Интересно, что одним из основных элементов геймплея являются крысы, разносящие заразу и выступающие своего рода главными антагонистами.
На Plague Tale: Innocence пользователи уже могут оформить предзаказ. Игра выйдет на ПК, PS4 и Xbox One 14 мая.
Источник: DTF