Опубликован сюжетный трейлер Mortal Kombat 11
Разработчики Mortal Kombat 11 опубликовали сюжетный трейлер игры.
В ролике хранительница времени Кроника рассказывает о своем желании вернуть «истинную временную линию событий», нарушенную Рейденом в финале предыдущей части MK. Теперь она собирает армию союзников из прошлого и настоящего.
При этом борцы за свободу также объединяются со своими молодыми версиями: так, юный Джонни Кейдж разочарован тем, что за час пребывания в будущем так и не увидел ни одного реактивного ранца.
Напоследок отметим, что Mortal Kombat 11 выйдет на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch 23 апреля. Игру разрабатывают на базе модифицированного движка Unreal Engine 3.
Источник: DTF