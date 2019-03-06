Опубликован сюжетный трейлер Mortal Kombat 11

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Разработчики Mortal Kombat 11 опубликовали сюжетный трейлер игры.

В ролике хранительница времени Кроника рассказывает о своем желании вернуть «истинную временную линию событий», нарушенную Рейденом в финале предыдущей части MK. Теперь она собирает армию союзников из прошлого и настоящего.

При этом борцы за свободу также объединяются со своими молодыми версиями: так, юный Джонни Кейдж разочарован тем, что за час пребывания в будущем так и не увидел ни одного реактивного ранца.

Напоследок отметим, что Mortal Kombat 11 выйдет на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch 23 апреля. Игру разрабатывают на базе модифицированного движка Unreal Engine 3.

Источник: DTF