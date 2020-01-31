Опубликован трейлер мини-сериала «Заговор против Америки», снятого по одноименному роману Филипа Рота

Американский телеканал HBO выпустил трейлер мини-сериала «Заговор против Америки», представляющего собой экранизацию одноименного романа Филипа Рота. Премьера шоу запланирована на 16 марта.

Согласно сюжету, который разворачивается в альтернативной реальности в период Второй мировой войны, в 1940 году президентом США вместо Франклина Рузвельта становится сторонник фашистских идей Ричард Линдберг, который заключает соглашения о ненападении с Германией и Японией, а также начинает проводить антисемитскую и расистскую политику. В центре истории — рабочая семья американских евреев из Нью-Джерси, с тревогой наблюдающая за тем, что происходит в их родной стране.

В мини-сериале среди прочих сыграли Джон Туртурро («Однажды ночью», «Бартон Финк»), Зои Казан («Баллада Бастера Скраггса»), Морган Спектор («Подпольная империя») и Вайнона Райдер («Битлджус», «Очень странные дела»).