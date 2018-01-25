Опубликован второй трейлер фантастического боевика «Тихоокеанский рубеж 2: Восстание» / Pacific Rim: Uprising

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Кинокомпания Universal Pictures опубликовала второй трейлер фильма «Тихоокеанский рубеж 2: Восстание» / Pacific Rim: Uprising. Его сюжет разворачивается спустя годы после окончания событий первой части.

За прошедшие годы успел вырасти сын маршала Пентекоста. Но он не стал продолжать путь своего отца. Егери перестали быть чем-то экстраординарным и превратились в бытовое явление. Привычная череда событий прерывается в момент открытия нового разрыва между измерениями, откуда начинают появляться Кайдзю невиданных категорий. И на этот раз у них есть союзники. На защиту Земли снова встают егеря, управляющие огромными роботами.

Режиссёром фильма «Тихоокеанский рубеж 2: Восстание» / Pacific Rim: Uprising стал Стивен С. ДеНайт. Он же написал сценарий, в этом ему помогли Т.С. Наулин и Кира Снайдер. Гильермо дель Торо, снявший первую часть, на этот раз является продюсером. Главным героем стал Джейк Пентекост (Джон Бойега), сын легендарного командира Стэкера Пентекоста.

Фильм «Тихоокеанский рубеж 2: Восстание» / Pacific Rim: Uprising выйдет в мировой прокат 21 марта 2018 года. Показы в Украине стартуют с 22 марта.