Orbex показала «самый большой ракетный двигатель, напечатанный на 3D-принтере»

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Британская космическая компания Orbex представила вторую ступень своей будущей двухступенчатой ракеты Prime.

Прототип, изготовленный из композитного материала, включающего углеволокно и алюминий, интересен тем, что в нем установлен «самый большой в мире ракетный двигатель, изготовленный методом 3D-печати».

Как утверждается, аддитивная технология устранила необходимость в cтыках и сварных швах — слабых местах традиционных двигателей, сделав установку более устойчивой к экстремальным перепадам температуры и давления.

В качестве топлива для двигателя инженеры намерены использовать биопропан — экологически чистое топливо из возобновляемых источников, выделяющее при сжигании на 90% углекислого газа меньше, чем обычное ракетное.

Кроме того, по словам разработчиков, применение композитных материалов позволило сделать массу ракеты на 30% меньше, а ее КПД — на 20% выше «в сравнении с аналогами».

Предположительно, ракета-носитель сверхлегкого класса Primе сможет выводить на орбиту Земли высотой до 1250 км коммерческие мини-спутники и научные кубсаты суммарным весом до 165 кг. Первый пробный запуск Orbex планирует произвести в 2021 году с территории шотландского космодрома в Сюзерленде (на данный момент он находится в процессе возведения). Если все пойдет по плану, ракета-носитель выведет на орбиту экспериментальную установку британского спутникового оператора SSTL.

При этом помимо SSTL, у стартапа уже есть и другие клиенты: в частности, швейцарская Astrocast SA, которая планирует к 2023 году развернуть глобальную сеть поддержки для устройств интернета-вещей, состоящую из 64 наноспутников, и испанская Elecnor Deimos, намеревающаяся осуществить при помощи Prime до 20 запусков собственных спутников (их точное число не называется).

Источники: hightech.plus, IFLscience