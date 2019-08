Организаторы E3 допустили массовую утечку персональных данных журналистов через собственный сайт

2 августа бывшая журналистка сайта Nichegamer София Нарвиц рассказала об утечке персональных данных более чем 2 тысяч участников прошедшей выставки Е3.

Как оказалось, на официальном сайте Е3 в разделе Helpful Links была выложена ссылка, которая вела на список-таблицу зарегистрированных представителей СМИ, блогеров и стримеров, а также финансовых аналитиков и крупных инвесторов. Список включал полные имена, адреса проживания, электронную почту и телефоны участников мероприятия.

Среди тех, чьи личные данные находились, по сути, в открытом доступе, были журналисты IGN, Polygon, PC Gamer, The Verge и других крупных изданий. Также в списке значились известные стримеры с Twitch и Mixer, которые освещали прошедшую выставку, представители Tencent и Goldman Sachs.

I can personally verify that the list is still semi-publicly available. God, this is bad.

It has almost every @IGN, @Polygon, @GameInformer, @PCGamesN, @PCGamer, @Eurogamer, @TheVerge, @VICE, etc. game journalists, plus Twitch, Mixer streamers and YouTubers who attended E3.

— Ian Miles Cheong (@stillgray) 3 августа 2019 г.