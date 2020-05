Осторожно, фейк. В соцсетях распространяют новое видео, демонстрирующее микросхему с маркировкой COV-19 для базовой станции 5G

На фоне пандемии COVID-19, как известно, активизировались не только мошенники разных мастей, наживающиеся на особо доверчивых пользователях, но и… конспирологи. Разнообразные теории заговора (и новые, и «ремиксы» старых) переживают всплеск популярности, несмотря на активные усилия Google, Facebook и прочих гигантов, направленные на противодействие дезинформационным онлайн-кампаниям, связанным с COVID-19. Из-за абсурдной теории о связи технологии 5G и коронавирусом (ничего общего с реальностью она не имеет) нападениям вандалов подверглись несколько десятков телекоммуникационных вышек в Великобритании. И вот сейчас у сторонников теории заговора, связывающей 5G и коронавирус, появилось очередное «доказательство» — ролик со специалистом по телекоммуникационной инженерии, держащий в руках плату базовой станции 5G, в которой установлен чип с маркировкой COV-19. Эта заметка — предупреждение, что это фейк.

New 5G conspiracy theory video making the rounds shows man claiming to be telecommunications engineer with 5G tower circuit board revealing chip labelled COV-19. It's fake, the circuit board is from an old TV set-top box (you can see it on his car) & label has been added by him pic.twitter.com/ZKllrlDTgq

— Dr Michelle Dickinson (@medickinson) May 15, 2020