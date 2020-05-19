Осторожно, фейк. В соцсетях распространяют новое видео, демонстрирующее микросхему с маркировкой COV-19 для базовой станции 5G





На фоне пандемии COVID-19, как известно, активизировались не только мошенники разных мастей, наживающиеся на особо доверчивых пользователях, но и… конспирологи. Разнообразные теории заговора (и новые, и «ремиксы» старых) переживают всплеск популярности, несмотря на активные усилия Google, Facebook и прочих гигантов, направленные на противодействие дезинформационным онлайн-кампаниям, связанным с COVID-19. Из-за абсурдной теории о связи технологии 5G и коронавирусом (ничего общего с реальностью она не имеет) нападениям вандалов подверглись несколько десятков телекоммуникационных вышек в Великобритании. И вот сейчас у сторонников теории заговора, связывающей 5G и коронавирус, появилось очередное «доказательство» — ролик со специалистом по телекоммуникационной инженерии, держащий в руках плату базовой станции 5G, в которой установлен чип с маркировкой COV-19. Эта заметка — предупреждение, что это фейк.

New 5G conspiracy theory video making the rounds shows man claiming to be telecommunications engineer with 5G tower circuit board revealing chip labelled COV-19. It's fake, the circuit board is from an old TV set-top box (you can see it on his car) & label has been added by him pic.twitter.com/ZKllrlDTgq — Dr Michelle Dickinson (@medickinson) May 15, 2020

На ролик, являющийся подделкой, обратил внимание пользователь Twitter с ником Dr Michelle Dickinson. Это подделка на самом деле является печатной платой от старой телевизионной приставки, которую можно увидеть в этом же видео (корпус лежит на капоте автомобиля), а надпись COV-19 — дело рук автора видео.

И еще раз о связи между COVID-19 и 5G

Никакой связи между ними нет. COVID-19 — это острое респираторное заболевание, которое вызывает SARS-CoV-2, один из множества вирусов, входящих в семейство . 5G — это следующее, пятое поколение мобильной связи, которое только начинает внедряться в некоторых странах мира (в Украине его запуск планируется в 2022 году).

В основе этих конспирологических теорий о связи между COVID-19 и 5G — псевдонаучные обоснование и отголоски страхов, связанных с тем, что мобильные телефоны вызывают рак или разогретая в микроволновке еда вредна. С точки зрения биологии это полнейший абсурд, поскольку иммунитет могут ослабить самые разные вещи, в том числе хроническое недосыпание и неправильное питание, но никак не слабое неионизирующее излучение от вышек мобильной связи. Доказательство — всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не нашла никаких серьезных последствий для здоровья, связанных с использованием мобильного телефона. Угрозу для клеток человеческого тела представляет только мощное ионизирующее излучение — например, гамма-лучи. То есть, связь между COVID-19 и 5G — очередная теория заговора, как американцы не высаживались на Луну или что Земля плоская.

В заключение будет очень кстати вспомнить о Билле Гейтсе. Основателю Microsoft и одному из богатейших людей в мире досталось больше всего от конспирологов. Сначала его обвиняли в создании вируса — в 2015 году на конференции TED он рассказал о возможном появлении нового вируса, который приведет к эпидемии. Затем конспирологи принялись обвинять Билла Гейтса в желании вживить чипы миллиардам человек по всему миру под видом вакцины от COVID-19. Такие вот дела, это человечество не победить.