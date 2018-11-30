«Отдавая предпочтение тому или иному голосовому помощнику, не забывайте о его производителе»

К выбору умной колонки для своего дома нужно подходить очень серьезно, уверен сотрудник австралийского Университета Нового Южного Уэльса Роб Николс. Голосовые помощники хорошо понимают пользователя и его предпочтения, однако это вовсе не значит, что они выберут для владельца самые выгодные предложения для интернет-покупок. Эти устройства стараются удерживать вас в сфере бизнес-интересов компании-производителя, что делает их советы предвзятыми.

По статистике, каждый пятый владелец голосового помощника сегодня использует его для покупок. Однако ответ на простой вопрос о цене какого-то продукта зависит от того, какой марки у вас ИИ-ассистент. Например, Alexa скажет, сколько стоит нужная вещь на Amazon, стимулируя пользователя сделать заказ именно на торговой платформе своего разработчика.

Siri будет искать информацию на разных сайтах, не только на Amazon. Ассистент от Google пока не имеет функции покупок, но, скорее всего, в будущем его подключат к Google Shopping, чтобы повысить продажи.

Есть и другие ограничения. Когда пользователь хочет купить устройства для умного дома, ему нужно обязательно проверить его на совместимость с голосовым ассистентом. Например, компания Nest принадлежит Alphabet, материнской компании Google, и хотя ее термостаты и камеры могут работать с Alexa и Siri, ее система экстренного оповещения совместима только с умной колонкой Google Home.

«И в будущем таких устройств будет становиться все больше: по тем или иным причинам производители различных умных гаджетов начнут отдавать предпочтение экосистеме только одного голосового помощника», — утверждает Николс.

Еще один важнейший вопрос для владельца умной колонки — это конфиденциальность. Так, Alexa может узнать, что хозяин не дома, только по тому, что пользователь сам попрощался с устройством перед уходом. Google Home, в свою очередь, использует геолокацию Google Maps, чтобы понимать, где находится владелец.

Источники: hightech.plus, The Conversation