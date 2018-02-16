Pad&Quill предложила переживающим за мебель владельцам колонки Apple HomePod подставку (кусочек кожи) – всего за $20

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Вчера мы узнали, что умная колонка Apple HomePod может оставлять следы (белые кольца) на некоторых деревянных поверхностях, обработанных маслом. Производитель признал эту особенность, назвав ситуацию совершенно нормальной и посоветовав дождаться, пока следы исчезнут сами или переставить колонку в другое место.

Между тем, появились более предприимчивые компании, пожелавшие извлечь пользу (само собой, материальную) из всей этой шумихи. Компания Pad&Quill, например, подсуетилась и предложила обеспокоенным владельцам Apple HomePod подставку для защиты мебели от колонки – всего за $20, а точнее – за $19,95. Аксессуар – обычный кусочек кожи коричневого цвета в форме круга с белой обшивкой и логотипом Pad&Quill – уже доступен для предзаказа на сайте компании.

Производитель преподносит изделие следующим образом (на правах пятницы):

«Последняя новинка в сегменте «умных» колонок заслуживает высококлассного средства защиты поверхности. Наша кожаная подставка для HomePod была разработана в Миннеаполисе и сделана вручную лучшими мастерами. Она понравится вам и позволит забыть о неприятных следах на мебели… И единственными кольцами, которые вы увидите в этом сезоне в вашем доме станут олимпийские кольца по телевизору».

Надо отдать должное Pad&Quill, которая выпустила подставку уже на следующий день после первых сообщений возмущенных владельцев колонки. Правда, точные сроки поставки подставок производитель пока не называет.

Стоит ли нам ожидать в будущем оригинальные подставки для Apple HomePod, или можно уже ставить точку в этой комичной ситуации?

Источник: The Verge и Pad&Quill