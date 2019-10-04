Папа Римский призвал проявлять осторожность при разработке технологий искусственного интеллекта. По его мнению, они способны «ввергнуть мир в варварство»

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На конференции «Общественное благо в цифровой век», состоявшейся в Ватикане, посвященной потенциальным опасностям таких технологий, как искусственный интеллект, глава Католической церкви предупредил разработчиков ИИ-систем о последствиях возможной безнравственности технологического прогресса, которая может привести к упадку социума.

Отметим, что в мероприятии принимали участие не только теологи, но и ученые и руководители IT-компаний, в частности, сооснователь Mozilla Митчелл Бейкер, директор команды юристов по кибербезопасности из Facebook Гэвин Корн, сооснователь LinkedIn Рейд Хоффман и старший вице-президент Western Digital Джим Уэлш, а также венчурные капиталисты, представители госрегуляторов и интернет-предприниматели.

«Выдающиеся достижения в области технологий, в особенности в искусственном интеллекте, начинают играть все более значительную роль во всех областях человеческой деятельности, — заявил Папа Франциск. — По этой причине сейчас больше, чем когда-либо, необходимо открытое и конкретное обсуждение этих вопросов».

По убеждению понтифика, при разработке передовых решений необходимо руководствоваться моральными принципами, как теоретическими, так и практическими. В противном случае, предупреждает Папа Римский, ИИ-технологии могут привести к распространению тенденциозных мнений и дезинформации, что в конечном счете сделает невозможными общественные дебаты и позволит манипулировать мнениями миллионов людей. В результате могут быть поставлены под угрозу сами институты, гарантирующие мирное гражданское сосуществование.

«Если так называемый технический прогресс человечества станет врагом общественного блага, это приведет к прискорбному регрессу к некой форме варварства, где царит право сильного», — подытожил глава Католической церкви.

По словам представителей Ватикана, материалы конференции в дальнейшем лягут в основу папского документа об искусственном интеллекте, который будет составлен вместе с экспертами и законодателями.

Источник: hightech.plus