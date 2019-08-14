PC Building Simulator вышел на Xbox One и PS4

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The Irregular Corporation без предварительного анонса портировала симулятор сборки ПК PC Building Simulator на консоли Xbox One и PS4.

Кроме того, ожидается скорое появление симулятора на Nintendo Switch — сведения об этом обнаружились в приложении к квартальному финансовому отчету компании Nintendo.

Напомним, в PC Building Simulator игроки могут собирать различные системные блоки в свободном режиме или управлять фирмой, занимающей сборкой и диагностикой компьютеров, в режиме карьеры. В игре представлены реально существующие модели материнских плат, процессоров, видеокарт и других комплектующих от таких производителей, как AMD, MSI, Corsair и Gigabyte.

Изначально PC Building Simulator была создана румынским энтузиастом. В 2019 году студия The Irregular Corporation выпустила в Steam доработанную версию проекта. За первый месяц было продано сто тысяч копий.

Источник: DTF