Пентагон таки учредил Космическое командование

Министр обороны США Марк Эспер подписал приказ об организации в составе Министерства обороны США Космического командования (SpaceCom). Как сообщает Defense News, новая структура, на создании которой настаивал президент США Дональд Трамп, отвечает за управление всеми космическими активами вооруженных сил США, а также организацию операций в космосе.

Напомним, в 2018 году Трамп предложил создать Космические силы — организацию в составе Вооруженных сил США, однако это предложение было отклонено Конгрессом. В конце прошлого года американский президент поручил организовать Космическое командование в составе Министерства обороны. Инициативу поддержали Конгресс и Пентагон.

Созданное 29 августа 2019 года Космическое командование стало 11 боевым командованием в составе Министерства обороны США. Приказом министра обороны США за новым подразделением были закреплены четыре ключевых направления деятельности:

Бюджет Космического командования США на 2020 финансовый год (начнется 1 октября 2019 года) определен в размере $83,8 млн, $75,6 млн из которых командование унаследовало от существовавших прежде управлений, так или иначе связанных с военными космическими программами.

The character of warfare is changing. Our adversaries are developing ways to deny our use of space in a crisis. Today’s creation of @US_SpaceCom, #DOD’s 11th unified combatant command, is the next crucial step in deterring aggression & protecting vital U.S. interests. #USSPACECOM pic.twitter.com/EgN7SothW6

— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) August 29, 2019