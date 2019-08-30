Пентагон таки учредил Космическое командование

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Министр обороны США Марк Эспер подписал приказ об организации в составе Министерства обороны США Космического командования (SpaceCom). Как сообщает Defense News, новая структура, на создании которой настаивал президент США Дональд Трамп, отвечает за управление всеми космическими активами вооруженных сил США, а также организацию операций в космосе.

Напомним, в 2018 году Трамп предложил создать Космические силы — организацию в составе Вооруженных сил США, однако это предложение было отклонено Конгрессом. В конце прошлого года американский президент поручил организовать Космическое командование в составе Министерства обороны. Инициативу поддержали Конгресс и Пентагон.

Созданное 29 августа 2019 года Космическое командование стало 11 боевым командованием в составе Министерства обороны США. Приказом министра обороны США за новым подразделением были закреплены четыре ключевых направления деятельности:

сдерживание потенциального противника в космическом пространстве;

защита американских активов на орбите;

развитие космических средств обеспечения, включая глобальную навигацию;

создание Космических войск, которые будут находиться в подчинении SpaceCom.

Бюджет Космического командования США на 2020 финансовый год (начнется 1 октября 2019 года) определен в размере $83,8 млн, $75,6 млн из которых командование унаследовало от существовавших прежде управлений, так или иначе связанных с военными космическими программами.

The character of warfare is changing. Our adversaries are developing ways to deny our use of space in a crisis. Today’s creation of @US_SpaceCom, #DOD’s 11th unified combatant command, is the next crucial step in deterring aggression & protecting vital U.S. interests. #USSPACECOM pic.twitter.com/EgN7SothW6 — U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) August 29, 2019

Возглавил же SpaceCom представленный на фото выше генерал Джон Реймонд, с 2016 года руководивший Космическим командованием ВВС США, отвечавшим за космические операции ВВС США (преимущественно запуск баллистических ракет и выведение военной полезной нагрузки в космос).

«Космос больше не будет Ахиллесовой пятой США», — заявил в обращении к журналистам Стивен Китай, заместитель помощника министра обороны США по космической политике.

Дональд Трамп, в свою очередь, назвал создание Космического командования гарантией того, что «доминирование Америки в космосе никогда не окажется ни под вопросом, ни под угрозой», а также подчеркнул значимость космоса для безопасности и обороны США.

Источник: N+1