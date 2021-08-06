Перший трейлер комедійного бойовика Copshop / «Хороший, поганий, коп» з Джерардом Батлером та Френком Ґрілло (прем’єра — 11 листопада 2021 року)





Кіностудія STX анонсувала новий комедійний бойовик Copshop / «Хороший, поганий, коп», головні ролі в якому виконали Джерард Батлер («300 спартанців», «Рок-н-рольщик») та Френк Ґрілло («Месники: Фінал», «Перший месник: Протистояння»).

За сюжетом доля зводить разом професійного вбивцю, поліцейську, яка тільки вийшла на роботу, та шахрая, що шукає притулку за ґратами, бо йому більше нема куди тікати. Полем бою для героїв виступає поліцейська дільниця у маленькому містечку, а допомоги чекати немає від кого…





Режисером фільму Copshop / «Хороший, поганий, коп» виступив Джо Карнаган, що зняв непогані бойовики «Козирні тузи» (Smokin’ Aces), «Команда «А»» (The A-Team) та «Квант часу» (Boss Level).

Прем’єра картини в українських кінотеатрах відбудеться 11 листопада 2021 року.

Джерело: Kinomania