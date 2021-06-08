Перший трейлер мультфільму «Ron’s Gone Wrong» / «Щось не так з Роном» про дружбу школяра та розумного робота Рона





Студії 20th Century Studios та Locksmith Animation’s презентували перший трейлер фантастичної анімації «Ron’s Gone Wrong» / «Щось не так з Роном». Це історія про незграбного школяра Барні та його «Найкращого друга з коробки» Рона, розумного робота, який вміє ходити і говорити.

Але несправність Рона, що трапляється в епоху соціальних мереж, відправляє їх у подорож, яка покаже героям, що таке справжня дружба.





Режисерами анімації виступили Алессандро Карлоні та Жан-Філіп Віне, ролі озвучили Зак Ґаліфіанакіс («Похмілля у Вегасі»), Джек Ділан Ґрейзер («Шазам»), Олівія Колман (серіал «Корона»), Ед Гелмс (серіал «Офіс), Джастіс Сміт («Парк Юрського періоду 2. Загублений світ»), Роб Ділейні («Том і Джеррі», «Дедпул 2») та інші.

Прем’єра мультфільму «Ron’s Gone Wrong» / «Щось не так з Роном» в Україні призначена на 21 жовтня 2021 року.

Джерело: 20th Century Studios