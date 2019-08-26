«Первое преступление в космосе». Астронавта NASA Энн Макклейн подозревают в незаконной слежке за бывшей женой с борта МКС





На днях несколько ведущих американских изданий рассказали весьма занимательную историю о «первом преступлении в космосе», произошедшем на МКС. Сразу оговорим, что сама история весьма комична и далека от того, что любители детективов и хорроров могут себе представить, услышав фразу «преступление в космосе». В числе первых историю рассказало издание The New York Times — она о бывших супругах: офицере разведки ВВС США Саммер Уорден и астронавте NASA Энн Макклейн (фото выше). Последнюю подозревают в несанкционированном доступе к счетам ее супруги с компьютера, находящегося на борту МКС.

Энн Макклейн — один из видных астронавтов агентства. В 2013 году она стала одним из самых молодых участников набора в астронавты NASA. С декабря 2018 года по июнь 2019 года она была на МКС, где в том числе совершала выходы в открытый космос. В начале года она чуть было не стала первой в истории участницей выхода в открытый космос с участием только женщин, но в последний момент все сорвалось, когда выяснилось, что на станции нет двух скафандров одинакового размера. В сообщении The New York Times официальный представитель NASA подчеркнула, что та история никак не связана с нынешними обвинениями в адрес Макклейн. Заканчиваем со вступлением и переходим к сути.

Несколько месяцев назад Саммер Уорден обнаружила, что кто-то сумел заполучить доступ к данным ее банковского счета, используя ее же логин и пароль. Она незамедлительно обратилась в свой банк с просьбой установить местоположение компьютера, с которого входили в аккаунт. В итоге выяснилось, что это один из компьютеров NASA. Уорден догадалась, что счет просматривала ее бывшая супруга Макклейн, находящаяся в тот момент с экспедицией на МКС. Незадолго до того, как Макклейн отправилась на станцию в декабре 2018 года, супруги, вместе воспитывавшие сына, начали оформлять развод. Как рассказывает источник, большую часть 2018 года они провели в разбирательствах по поводу установления прав опеки.

Уорден подала жалобу в Федеральную торговую комиссию США и в NASA. По ее мнению, Макклейн совершила кражу личных данных, незаконно получив доступ к банковским данным.

Макклейн не стала отрицать, что заходила в банковский аккаунт Уорден, заявив через своего адвоката Расти Хардина, она просто хотела убедиться, что у бывшей хватает денег на уход за ребенком.

В своей жалобе, поданной в NASA, Уорден также заявила, что Макклейн присылала ей с орбиты письма с угрозами. Астронавт категорически отрицает эти обвинения.

В июне Макклейн вернулась на Землю, проведя на МКС почти 204 дня. По словам семьи Уорден, NASA продолжает расследование в отношении астронавта. В самом агентстве запрос источника на предоставление комментария оставили без ответа. Федеральная торговая комиссия на жалобу офицера разведки ВВС США пока никак не отреагировала.

Если в итоге Макклейн признают виновной, то за совершенное в космосе «преступление» ее будут судить по американским законам (на членов экипажа МКС распространяется национальное право их стран). Но куда важнее то, как это разбирательство отразится на карьере астронавта. Буквально «вчера» ее называли одним из главных претендентов на участие в грядущей экспедиции NASA на Луну в 2024 году.

Источник: NYT