Первые кадры из третьего сезона Sex Education — сериал вернется на Netflix 17 сентября

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Третий сезон рейтингового шоу с говорящим названием Sex Education / «Половое воспитание» выйдет в онлайн-кинотеатре Netflix спустя 1,5 года после показа второго сезона.

Netflix объявил точную дату выхода третьего сезона сериала Sex Education — 17 сентября 2021 года — и опубликовал первые кадры из горячо ожидаемого продолжения. На них можно увидеть главных героев: Отиса Милбёрна и Эрика Эфьонга, Мэйв Уайли и Адама Гроффа. К ним присоединятся новые персонажи — к проекту просоединились Джемайма Кёрк («Девчонки»), певец Дуа Салех и Джейсон Айзекс (Люциус Малфой из киносаги о Гарри Поттере. Детали сюжета продолжения пока не раскрываются.

Сериал рассказывает о жизни подростков, учащихся в одной из британских школ. В центре сюжета — школьник Отис Милбёрн, живущий со своей матерью — Джин Милбёрн, известным специалистом по сексологии и психологии отношений. Открыв в себе талант решать интимные проблемы сверстников, Отис Милбёрн вместе с подругой Мэйв Вайли начинают консультировать одноклассников за деньги.