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После целой серии тизеров компания Universal Pictures наконец опубликовала первый полноценный трейлер фильма «Мир Юрского периода: Падшее царство» / Jurassic World: Fallen Kingdom.

По сюжету новой части, остров-аттракцион Нублар заброшен после событий первого фильма новой трилогии и динозавры живут там без контроля со стороны людей. Неожиданное извержение вулкана способно наконец поставить точку на противостоянии с ужасными ящерами, но главные герои Оуэн (Крис Пратт) и Клэр (Брайс Даллас Ховард) решают, что им просто необходимо спасти некоторых динозавров от вымирания, чем ожидаемо наживают себе очередные проблемы.

Режиссером очередного фильма франшизы о воскрешенных наукой динозаврах выступает Хуан Антонио Байона («Голос монстра» и «Страшные сказки»), а кроме Криса Пратта и Брайс Даллас Ховард в фильме появятся Джефф Голдблюм, засветившийся еще в самой первой части 1993 года выпуска, Джеральдин Чаплин, Джеймс Кромуэлл и другие.

Кинокартина «Мир Юрского периода: Падшее царство» / Jurassic World: Fallen Kingdom выйдет в кинотеатрах 7 июня 2018 года, премьера приурочена к 25-летию выхода самого первого фильма франшизы «Парк юрского периода» / Jurassic Park.

Источник: Universal Pictures