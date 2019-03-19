Первый полноценный трейлер мультфильма Toy Story 4 / «История игрушек 4»
Компания Disney и принадлежащая ей анимационная студия Pixar Animation Studios наконец выложили в сеть первый полноценный трейлер мультфильма Toy Story 4 / «История игрушек 4».
Сюжет четвертой части франшизы вращается вокруг новой игрушки Forky, которую Бонни самостоятельно сделала из пластиковой ложки. Новичок не хочет считать себя игрушкой и пытается сбежать, при этом в попытке помешать ему сделать это Вуди выпадает из трейлера и будет вынужден вновь искать дорогу домой. В мультфильме появятся как новые персонажи (к примеру, Ducky и Bunny, озвученные Джорданом Пилом и Киганом-Майклом Ки), так и практически все герои, знакомые нам по первым частям серии, включая Базза Лайтера, Джесси, Мистера и Мисс Картофельных Голов, Спиральки и других.
Режиссером мультфильма Toy Story 4 / «История игрушек 4» выступил Джош Кули («Головоломка», «Первое свидание Райли»), сценарий написала Стефани Фольсом, а продюсерами выступили Джонас Ривера и Марк Нильсен, которые работали над той же Inside Out / «Головоломкой».
Премьера мультфильма Toy Story 4 / «История игрушек 4» состоится 21 июня 2019 года.
Напомним, что первая часть Toy Story вышла в далеком 1995 году, этот мультфильм стал первым полнометражным анимационным фильмом, изначально смоделированным на компьютере полностью трёхмерным. В 1999 году вышел сиквел «История игрушек 2», а в 2010 — «История игрушек 3: Большой побег».
Источник: Disney