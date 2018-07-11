Первый приквел-сериал The Long Night по вселенной Game of Thrones начнут снимать уже в октябре текущего года в Северной Ирландии

Съемки первого спин-оффа по вселенной Game of Thrones начнутся уже в октябре текущего года в Белфасте (Северная Ирландия), сообщает издание Deadline. Как и предполагал Джордж Мартин, сериал получил рабочее название The Long Night / «Долгая Ночь».

Сценарий сериала написала Джейн Голдман, известная фанатам по фильмам Kick-Ass, X-Men, Kingsman, «Дом странных детей Мисс Перегрин». Актеры основного состава пока не озвучивались, но там наверняка не будет героев из сериала Game of Thrones, так как события приквела развернутся за 10 тысяч лет до знакомого всем по серии книг «Песнь Льда и Пламени» сюжета, в так называемую Эру Героев.

Именно в это время жил хитрец Ланн Умный, основавший Дом Ланнистеров и легендарный Бран Строитель, основавший Дом Старков и построивший родовой замок Винтерфелл, а также Стену, защищающую мир от Белых Ходоков. Помимо всего прочего, во время этой Эры произошла легендарная Долгая Ночь, которая длилась целое поколение и во время которой состоялась война с Белыми Ходоками.

Напомним, что из пяти потенциальных проектов сериалов один уже отложен до лучших времен, второй практически одобрен для съемки пилота, а еще три находятся на этапе проработки.

Источник: Deadline