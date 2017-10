Первый трейлер фантастического фильма «Тихоокеанский рубеж 2» / Pacific Rim: Uprising

После совсем короткого тизера с Comic-Con создатели Pacific Rim: Uprising / «Тихоокеанский рубеж 2» наконец опубликовали первый полноценный трейлер сиквела. Напомним, что вторая часть продолжит историю борьбы человечества с гигантскими инопланетными созданиями с помощью огромных роботов, управляемых пилотами.

В сиквеле появится Джон Бойега, хорошо известный фанатам «Звездных Войн» по роли Финна в Star Wars: The Force Awakens и будущих Star Wars: The Last Jedi и другие новые герои (Скотт Иствуд, Адриа Архона, Кэйли Спэни и другие), но пропадет главный герой первой части Чарли Ханнэм по причине несовмещения съемочных графиков.

Несмотря на то, что изначально предполагалось, что снимет картину режиссер первой части Гильермо дель Торо, в итоге режиссерское кресло отдали Стивену С. ДеНайту, а сам Гильермо занял место продюсера.

Премьера Pacific Rim: Uprising / «Тихоокеанский рубеж 2» состоится 23 мая 2018 года.

