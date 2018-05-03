Первый трейлер фильма Robin Hood / «Робин Гуд» с Тэроном Эджертоном в главной роли

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Благородный разбойник Робин Гуд, отдающий награбленное у богатых бедным, является весьма популярным персонажем голливудских экранизаций. Достаточно вспомнить фильмы 1991 года с Кевином Костнером и 2010 года с Расселом Кроу, не говоря о более ранних многочисленных постановках и сериалах.

Однако в этот раз голливудские боссы решили, что средневековым героем стоит заинтересовать молодежную аудиторию, выкрутив зрелищность на максимум и пригласив на главную роль 28-летнего Тэрона Эджертона, наиболее известного по роли Эггси в двух частях «Kingsman».

Помогать ему в перепитиях сюжета будет верный Малыш Джон (а не мавр, как можно было бы предпоожить) Джейми Фокс («Джанго освобождённый», «Малыш на драйве»), мешать — Шериф Ноттингема Бен Мендельсон («Изгой-один. Звёздные войны: Истории», «Первому игроку приготовиться»), а роль главной героини исполнит молодая актриса Ив Хьюсон (дочь того самого Боно из U2).

Детали сюжета пока неизвестны, однако вряд ли уйдет далеко от классической борьбы благородного лесного разбойника против коррумпированных преставителей власти. Создатели обещают масштабные схватки, «крышесносящую» хореографию боев в slow-mo и впечатляющую романтическую линию.

Сценарий для картины написали Бен Чандлер и Дэвид Джеймс Келли, а режиссером выступил Отто Баферст («Черное зеркало», «Острые козырьки»). Премьера фильма Robin Hood / «Робин Гуд» состоится 21 ноября 2018 года.

Источник: Robin Hood