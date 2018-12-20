Первый трейлер перезапуска «Хеллбоя» c Дэвидом Харбором в главной роли

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Что же, Hellboy возвращается. Студия Lionsgate опубликовала первый трейлер перезапуска знаменитой франшизы о «парне из ада», самом сильном герое вселенной комиксов Dark Horse. Роль страшного с виду, но очень доброго внутри, демона в ремейке сыграет актер Дэвид Харбор, известный по роли шерифа Хоппера в сериале «Очень странные дела». Собственно, трейлер позволяет оценить, насколько хорошо шериф Хоппер смотрится в новом демоническом образе.

Режиссером нового «Хеллбоя» со «взрослым» возрастным рейтингом R выступил Нил Маршалл, наиболее известный по работе над сериалами «Игра Престолов» / Game of Thrones, «Мир Дикого Запада» / Westworld и «Ганнибал» / Hannibal. Напомним, что два предыдущих художественные фильма о детище Майка Миньола (автор серии комиксов «Хеллбой» издательства Dark Horse Comics) — «Хеллбой: Герой из пекла» (2004) и «Хеллбой 2: Золотая армия» (2008) — поставил оскароносный режиссер Гильермо Дель-Торо. Но несмотря на положительные отзывы критиков и зрителей оба фильма про «Хеллбоя» провалились в прокате и в итоге Дель-Торо отказался от планов делать триквелл и спин-офф о принце Нуаде.

Ранее Харбор, которые является большим поклонником комиксов, рассказал, что новая картина должна быть более мрачной и тёмной, чем фильмы Торо. Собственно, не зря же фильму дали взрослый рейтинг.

Изначально, фильм имел подзаголовок Rise of the Blood Queen / «Восстание кровавой королевы», но 8 августа 2017 года Lionsgate подтвердил, что новый фильм будет называться просто «Хеллбой» без подзаголовка.

По сюжету, Хеллбой отправится в Англию, чтобы сразиться с женой волшебника Мерлина Кровавой королевой Нимуэ. Исход этой битвы определит судьбу человечества.

Кроме Дэвида Харбора в фильме снялись Иэн МакШейн («Джон Уик») и Милла Йовович («Обитель зла»).

Выход ремейка на большие экраны запланирован на 12 апреля 2019 года.