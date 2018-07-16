Первый трейлер продолжения сериала «Доктор Кто» с первым Доктором-женщиной в исполнении Джоди Уитакер
Во время вчерашней трансляции финала чемпионата мира по футболу телеканал BBC показал первый тизер-трейлер продолжения фантастического британского сериала «Доктор Кто». В грядущем 11-ом сезоне роль главного героя исполнит британская актриса Джоди Уитакер, которая станет первой женщиной, сыгравшей Доктора, — до нее эта роль 12 раз доставалась мужчинам.
О том, что Джоди Уитакер сыграет Тринадцатого Доктора, стало известно летом 2017 года. В конце прошлого года вышел специальный рождественский выпуск «Доктора Кто», в котором состоялся дебют Уитакер в роли Тринадцатого Доктора. В первом коротком трейлера Уитакер в образе своего персонажа появляется в самом конце на несколько секунд.
По сюжету Доктор — представитель расы Повелителей Времени с планеты Галлифрей и защитник Вселенной, способный менять не только свою внешность, но и характер с манерами. Он перемещается во времени и пространстве вместе со своими спутниками, сражаясь с врагами и спасая целые миры.
Сколько точно лет Доктору, доподлинно неизвестно; в 2013 году сам персонаж сообщил в сериале, что ему больше двух тысяч лет. Кстати, суперспособность главного героя «регенерировать» (полностью перевоплощаться) создатели шоу придумали по ходу сериала.
На этой неделе в Сан-Диего стартует ежегодная выставка Comic-Con, так что полноценного трейлера и других подробностей ждать осталось недолго.
11 серий нового сезона шоу выйдут в осенью 2018 года.
Источник: The Verge
- «Доктор Кто» — культовый научно-фантастический сериал, созданный BBC. С 1963 года, когда вышли первые эпизоды «Доктора Кто», главную роль в сериале исполняли 12 актеров, в числе которых Кристофер Экклстон, Мэтт Смит, Дэвид Теннант и Питер Капальди. Уитакер стала 13-м Доктором.
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- Шоу является заметным явлением британской поп-культуры, по мотивам сериала написано множеством книг и выпущено немало комиксов. Кроме того, оно занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный фантастический сериал в истории.