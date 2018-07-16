Первый трейлер продолжения сериала «Доктор Кто» с первым Доктором-женщиной в исполнении Джоди Уитакер

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Во время вчерашней трансляции финала чемпионата мира по футболу телеканал BBC показал первый тизер-трейлер продолжения фантастического британского сериала «Доктор Кто». В грядущем 11-ом сезоне роль главного героя исполнит британская актриса Джоди Уитакер, которая станет первой женщиной, сыгравшей Доктора, — до нее эта роль 12 раз доставалась мужчинам.

О том, что Джоди Уитакер сыграет Тринадцатого Доктора, стало известно летом 2017 года. В конце прошлого года вышел специальный рождественский выпуск «Доктора Кто», в котором состоялся дебют Уитакер в роли Тринадцатого Доктора. В первом коротком трейлера Уитакер в образе своего персонажа появляется в самом конце на несколько секунд.

По сюжету Доктор — представитель расы Повелителей Времени с планеты Галлифрей и защитник Вселенной, способный менять не только свою внешность, но и характер с манерами. Он перемещается во времени и пространстве вместе со своими спутниками, сражаясь с врагами и спасая целые миры.

Сколько точно лет Доктору, доподлинно неизвестно; в 2013 году сам персонаж сообщил в сериале, что ему больше двух тысяч лет. Кстати, суперспособность главного героя «регенерировать» (полностью перевоплощаться) создатели шоу придумали по ходу сериала.

На этой неделе в Сан-Диего стартует ежегодная выставка Comic-Con, так что полноценного трейлера и других подробностей ждать осталось недолго.

11 серий нового сезона шоу выйдут в осенью 2018 года.

Источник: The Verge