Первый полноценный трейлер фильма Mulan / «Мулан» по мотивам одноименного мультфильма Disney

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После короткого тизера компания Disney представила полноценный трейлер исторического фильма Mulan / «Мулан» о женщине-воине из средневековой китайской баллады о Хуа Мулань.

По сюжету, в сложный для страны период император Китая издает указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен служить в Армии Императора для защиты страны от Северных захватчиков. Фа Мулан, старшая дочь почетного воина, решает занять место больного отца. Она переодевается в мужчину, Па Жу, и проходит сложный путь воина для того, чтобы укрепить внутреннюю силу, найти свое истинное предназначение и заслужить уважение соотечественников и отца.





Режиссером киноверсии «Мулан» выступила Ники Каро («Оседлавший кита» 2002). Главную роль сыграла китайская актриса Лю Юфей («Запретное царство»). Также в фильме снялись Гун Ли («Мемуары гейши»), Джейсон Скотт Ли («Дракон: История жизни Брюса Ли»), Донни Йен («Ип Ман»), Джет Ли («Однажды в Китае») и другие.

Премьера фильма «Мулан» состоится 27 марта 2020 года.

Источник: Disney