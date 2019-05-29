Первый полноценный трейлер сериала Swamp Thing / «Болотная тварь» для DC Universe от автора «Аквамена» Джеймса Вана

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После пары тизеров сервис DC Universe наконец опубликовал полноценный трейлер сериала Swamp Thing / «Болотная тварь», снятого по одноименному комиксу. Исполнительным продюсером выступил Джеймс Ван, известный по блокбастеру «Аквамен» и ряду фильмов ужасов, включая «Пилу», «Астрал» и «Заклятие».

По сюжету ученая Эбби Аркейн прибывает в свой родной городок в Луизиане, чтобы исследовать смертельный вирус болотного происхождения. Одной из первых жертв вируса стал Алек Холланд, старый знакомый Эбби, который выжил, но превратился в жуткую тварь.

Роль Эбби Аркейн исполнила актриса Кристал Рид («Готэм», «Страна призраков»), роль Алека Холланда — Энди Бин (It: Chapter Two), а Болотную тварь сыграл харизматичный Дерек Мирс («Пятница, 13-е»). Сценарий для сериала написали Марк Верхайден (Daredevil, «Эш против зловещих мертвецов») и Гари Дауберман («Оно»).

Проект дополнит сериальную линейку DC Universe, которая также включает сериалы Titans / «Титаны», Harley Quinn / «Харли Квинн» и Young Justice: Outsiders / «Юная Лига Справедливости». Премьера первого сезона из 10 серий состоится уже послезавтра, 31 мая 2019 года.

Источник: DC Universe