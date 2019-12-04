Первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде No Time to Die / «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в главной роли

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После анонсирующего тизера создатели фильма No Time to Die / «Не время умирать» опубликовали полноценный трейлер юбилейного 25-го фильма кинофраншизы о Джеймсе Бонде.

Эта часть станет особенной для фанатов актера Дэниела Крейга, так как после пяти фильмов бондианы он принял решение больше не играть роль британского шпиона с порядковым номером 007. Отметим, что до «Не время умирать» (2020) он снялся в фильмах «Казино Рояль» (2006), «Квант милосердия» (2008), «Скайфолл» (2012) и «Спектр» (2015).

По сюжету основным антагонистом главного героя станет загадочный злодей в исполнении Рами Малека, ранее известного по роли хакера в сериале «Мистер Робот», а теперь больше знакомого публике по Оскару за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия». При этом Джеймс Бонд уже вышел на пенсию и наслаждается отдыхом на Ямайке, но после уговоров старого друга и по совместительству агента ЦРУ Феликса Лейтера (Джеффри Райт) все же решает в последний (действительно последний) раз разобраться с проблемами.

В фильме также снялись Рэйф Файнс («Список Шиндлера»), Леа Сейду («007: Спектр»), Наоми Харрис («007: Координаты Скайфолл»), Бен Уишоу («007: Спектр») и Рори Киннир («007: Спектр»), а также Ана де Армас («Бегущий по лезвию 2049»), Лашана Линч («Капитан Марвел»), Дали Бенссалах (Flash), Билли Магнуссен (Game Night, Black Mirror) и Давид Денсик («Девушка с татуировкой дракона»).

Производство фильма No Time to Die / «Не время умирать» столкнулось с рядом проблем, включая подбор актеров, замену сценаристов/режиссера (Дэнни Бойл ушел из-за творческих разногласий с Дэниелом Крейгом) и перенос даты релиза (первоначально она планировалась на октябрь 2019 года), однако в итоге фильм снял Кэри Фукунага («Настоящий детектив»), а сценарий написали Скотт З. Бернс («Ультиматум Борна») и Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»).

Премьера фильма No Time to Die / «Не время умирать» состоится 8 апреля 2020 года.

Источник: MGM