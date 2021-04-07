Полноценный трейлер экранизации супергеройского комикса Марка Миллара «Jupiter’s Legacy» / «Наследие Юпитера» (премьера на Netflix — 7 мая 2021 года)

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После первых изображений и тизер-трейлера стриминговый сервис Netflix поделился полноценным трейлером нового супергеройского сериала «Jupiter’s Legacy» / «Наследие Юпитера». Проект является экранизацией одноименного комикса Марка Миллара, который выпускается издательством Image Comics с 2013 года.

В «Наследии Юпитера» Джош Дюамель, Лесли Бибб и другие супергерои пытаются воспитать из своих детей следующее поколение идеальных борцов со злом. Однако из-за чрезмерно завышенной планки требований, у детей, родителей и планеты начинаются проблемы…

Шоураннером сериала выступает Стивен С. Денайт («Тихоокеанский рубеж 2»), помимо Джоша Дюамеля («Трансформеры»), Бена Дэниелса («Корона») и Лесли Бибб («Железный человек») в сериале снялись Елена Кампурис, Эндрю Хортон, Майк Уэйд, Мэтт Лантер и Ян Куинлан.

Премьера первого сезона сериала «Jupiter’s Legacy» / «Наследие Юпитера» состоится на стриминговой платформе Netflix 7 мая 2021 года.

Источник: Netflix