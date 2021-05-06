Первый трейлер фантастического триллера Awake / «Неспящие», где на Земле перестала работать электроника, а люди разучились спать

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Netflix опубликовал первый трейлер грядущего фантастического триллера Awake / «Неспящие», который рассказывает об очередной катастрофе, постигшей человечество. В этот раз все начинается с необычайно интенсивного звездопада (почти как в «Дне триффидов»), который приводит к двум на первый взгляд несвязанным событиям — отказу практически всей электроники и отсутствию желания спать у людей.

После нескольких дней вынужденной бессонницы люди начинают постепенно испытывать все этапы изменения психики, начиная с дезориентации и галлюцинаций и заканчивая нервными срывами и отсутствием критического мышления. Если люди не поймут, как избавиться от этого проклятия, человечество неизбежно погибнет. Ключ к разгадке тайны кроется в маленькой дочери главной героини, которая по неизвестной причине сохранила способность спать.

В главных ролях в фильме Awake / «Неспящие» снялись Джина Родригез, Ариана Гринблатт и Фрэнсис Фишер, премьера фильма на платформе Netflix состоится 9 июня 2021 года.

Источник: Netflix