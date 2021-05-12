Первый трейлер мистического сериала Lisey’s Story / «История Лизи» по одноименному роману Стивена Кинга (премьера 4 июня 2021 года)

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В начале лета фанатов творчества «короля ужасов» Стивена Кинга ждет очередная экранизация произведения писателя. В этот раз выбор пал на роман Lisey’s Story / «История Лизи» 2006 года, снятый специально для стримингового сервиса Apple TV+.

Книга и сериал рассказывают о жене талантливого писателя Скотта Лэндона (Клайв Оуэн) — Лизи Лэндон (Джулианна Мур), которая недавно потеряла мужа и тут же столкнулась с ворохом проблем. Помимо психического срыва сестры Аманды (Джоан Аллен), женщину преследует странный фанат мужа (Дэйн ДеХаан) и темные тайны его писательского мастерства. В сериале также появится Сон Кан, известный по роли Хана в серии фильмов «Форсаж».

Сценарий к сериалу написал лично Стивен Кинг, одним из продюсеров выступил Джей Джей Абрамс, а режиссером — Пабло Ларраин, снявший интересный фильм «Джеки» о жизни Жаклин Кеннеди, главную роль в котором сыграла Натали Портман. Производством занимались Bad Robot Productions и Warner Bros. Television.

В первом и единственном сезоне проекта Lisey’s Story / «История Лизи» восемь серий, первые две выйдут в Apple TV+ одновременно 4 июня 2021 года, а финальная восьмая — 16 июля 2021 года.

Источник: Apple