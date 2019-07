Первый трейлер сиквела Jumanji: The Next Level / «Джуманджи: Следующий уровень»

Компания Sony Pictures опубликовала первый трейлер фильма Jumanji: The Next Level / «Джуманджи: Следующий уровень», который является прямым продолжением картины Jumanji: Welcome to the Jungle / «Джуманджи: Зов джунглей» 2017 года.

Главные роли исполнят все те же Дуэйн «Скала» Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк и Карен Гиллан, однако части из них придется отыгрывать других персонажей. К актерскому составу также присоединятся актеры старой школы Дэнни ДеВито («Бэтмен возвращается») и Дэнни Гловер («Смертельное оружие»).

Сценаристом и режиссером сиквела выступил автор первой части Джейк Кэздан (Jake Kasdan), известный по фильмам «Очень плохая училка» и «Секс-пленки», а также сериалу «Новенькая». Напомним, что пара новых фильмов является перезапуском классической картины «Джуманджи» 1995 года выпуска с Робином Уильямсом в главной роли.

Премьера фильма Jumanji: The Next Level / «Джуманджи: Следующий уровень» назначена на 12 декабря 2019 года.

Источник: Variety