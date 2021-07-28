Первый трейлер триллера Мартина Скорсезе «Холодный расчет» / The Card Counter с Оскаром Айзеком в главной роли (премьера 16 сентября 2021 года)

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Мартин Скорсезе представил первый трейлер своего нового продюсерского проекта «Холодный расчет» / The Card Counter. Главную роль в картинее исполнил лауреат “Золотого глобуса” Оскар Айзек (“Дюна”, “Звездные войны”, “Из Машины”), сыгравший Уильяма — настоящего мастера среди профессиональных игроков в покер.

Также в фильме сыграли Тай Шеридан (“Первому игроку приготовится”, франшиза “Люди Икс”, “Ночной портье”), Тиффани Хэддиш (“Гламурный бизнес”, “Королевы криминала”, “Улетные девчонки”) и трижды номинант на премию “Оскар” Уиллем Дефо (“Аквамен”, “Джон Уик”, “Маяк”). Режиссером выступил номинант на премию “Оскар” Пол Шредер, известный по фильмам «Таксист» (1976), Бешеный бык» (1980) и «Дневник пастыря» (2017).

«Главное в покере — сохранять хладнокровие и считать на несколько ходов вперёд. Именно этими навыками Уильям овладел в совершенстве, когда решил начать новую жизнь. Теперь он уверенно идет к участию в Мировой серии и большим деньгам, понимая, что это его возможность оставить позади тайны своего прошлого. Но когда судьба подкидывает ему шанс на возмездие, Уильям оказывается втянут в игру, где на кону стоит нечто большее, чем деньги.»

Фильм «Холодный расчет» / The Card Counter попал в основную конкурсную программу кинофестиваля Венеция-2021, который пройдет с 1 по 11 сентября 2021 года. Практически сразу же после этого, 16 сентября 2021 года, триллер выйдет в прокат в украинских кинотеатрах.

Источник: Focus Features