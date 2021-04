Первый трейлер триллера Those Who Wish Me Dead / «Те, кто желают мне смерти» с Анджелиной Джоли в главной роли (премьера 6 мая 2021 года)

Компания Warner Bros. Pictures представила первый трейлер фильма Those Who Wish Me Dead / «Те, кто желают мне смерти», в котором Анджелина Джоли сыграла роль женщины-пожарной, которая не может прийти в себя после гибели людей в лесном пожаре. Женщина винит в их смерти себя и замыкается в себе (и на лесной башне), не в силах вернуться к нормальной жизни.

Однако когда к ней за помощью обращается окровавленный ребенок, чьего отца убили некие загадочные (и наверняка коррумпированные) представители спецслужбы, героине Анджелины Джоли приходится встряхнуться, взять себя в руки и защитить ребенка и себя от несправедливости…





Кроме Анджелины Джоли в фильме сыграли Николас Холт («Люди Икс», «Дэдпул 2»), Джон Бернтал («The Walking Dead», «The Punisher»), Эйдан Гиллен («Игра Престолов»), Тори Киттлз («Колония») и другие. Сценаристом, режиссером и продюсером фильма выступил Тейлор Шеридан, известный по фильмам Sicario/Sicario 2 и сериалу «Йеллоустон» с Кевином Костнером в главной роли.

Премьера фильма Those Who Wish Me Dead / «Те, кто желают мне смерти» в Украине состоится 6 мая 2021 года, при этом в США картина выйдет только 14 мая 2021 года в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max.

Источник: Polygon